Brindisi per un secolo di scautismo cattolico. Mostra del centenario

Cento anni di scoutismo cattolico nella zona di Arezzo. Da domenica, per tutta la settimana, andranno avanti i festeggiamenti per l’importante traguardo raggiunto. Domani, alle 18,30, al chiostro di San Domenico aperitivo. Il programma prosegue con la mostra del centenario al chiostro della biblioteca comunale in via dei Pileati. E ancora. Sempre domani alle 16,30 presentazione del libro "Nessun profumo vale l’odore di quel fuoco" per ripercorrere la storia dello scoutismo Agesci.