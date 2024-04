Bonus idrico, da Nuove Acque erogati un milione e mezzo di euro per le famiglie in difficoltà

Arezzo, 24 aprile 2024 – Per aiutare le famiglie economicamente svantaggiate e le famiglie numerose, Nuove Acque ha scelto di stanziare, anche per l’anno 2024, fondi propri in aggiunta al Bonus Sociale Idrico previsto dall’autorità nazionale ARERA e al Bonus Idrico Integrativo Regionale.

Ammonta a centomila euro la dotazione aggiuntiva decisa dal cda portando i contributi “welfare” 2024 per il servizio idrico integrato a oltre 1,5 milioni di euro. Per gli aventi diritto ottenere il bonus è semplicissimo: è sufficiente aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria all’ottenimento dell’ISEE rilasciato dall’INPS e non è necessario predisporre specifiche domande.

Se il nucleo familiare rientra in una delle condizioni che danno diritto al bonus, Nuove Acque provvede a erogare automaticamente il Bonus Sociale Idrico Nazionale, previsto per coprire i costi relativi al consumo vitale (50 litri/abitante/giorno) della bolletta idrica.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano: appartenere a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Gli utenti ammessi al bonus sociale idrico nazionale beneficeranno automaticamente anche del bonus integrativo regionale e del bonus integrativo aziendale, come ristoro della spesa idrica sostenuta l’anno precedente.

Tutte le indicazioni sui requisiti necessari e le informazioni sui bonus sono disponibili online sul sito di Nuove Acque (www.nuoveacque.it) nella sezione “Agevolazioni tariffarie”, accessibile direttamente dall’homepage e sul portale lamiacqua.it nella sezione “Come fare per”.

In alternativa, gli operatori del call center risponderanno a ogni richiesta di chiarimento su requisiti e modalità per accedere a tutte le agevolazioni ai seguenti contatti: 800391739 (gratuito da telefono fisso) - 05751940808 (da mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30; live chat accessibile dal sito www.nuoveacque.it dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.