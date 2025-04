Blu Cosplay. Arezzo Autismo festeggia 10 anni

AREZZO

Il doppiatore di Dragon Ball, la parata Disney, disegnatori e autori dei più famosi fumetti. Si chiama Arezzo Blu Cosplay ed è un evento pop inclusivo firmato dall’Associazione Autismo Arezzo. Appuntamento sabato 3 maggio dalle 11, al Cas di Pescaiola che diventerà il cuore pulsante di una rivoluzione colorata. L’Associazione Autismo Arezzo celebra i suoi 10 anni con una manifestazione originale e aperta a tutti. Un’intera giornata dedicata a cosplay, musica, fumetti, giochi, illustrazione e immaginazione senza confini. Perché la vera magia sta nella diversità. Arezzo Blu Cosplay sarà più di una festa: un esperimento sociale che mette insieme mondi apparentemente lontani – autismo, cultura pop, gioco, arte e comunità – e li fa dialogare in una cornice leggera, dove chiunque può sentirsi protagonista. Il programma prevede: la gara Cosplay con premi per originalità, somiglianza, interpretazione e premio speciale Dragon Ball, live music con Alabarde Spaziali, cartoon cover band che farà cantare al ritmo delle sigle cult dei cartoni animati di ogni epoca, e poi incontri con fumettisti, doppiatori, illustratori e creativi e il contest di creatività e gare di disegno. Tra gli ospiti grandi personaggi del fumetto e del cartoon: Gianluca Iacono, doppiatore leggendario di Vegeta in Dragon Ball, Marshall di How I Met Your Mother, Gordon Ramsay e tantissimi altri. Michela Frare, disegnatrice Disney e Marvel, autrice di fumetti per Topolino, Frozen, Cars, Black Widow e Ralph Spaccatutto; Fabio Civitelli, matita storica di Tex, uno dei disegnatori più amati del fumetto italiano; e poi la Parata Valdichiana Disney, con tanti personaggi delle fiabe per far sognare i più piccoli. A presentare la gara cosplay sarà Daniele Cangi, attore e autore di tv, teatro, podcast e improvvisazione comica. E ancora, contest e gare di disegno, realizzate con Fumettopoli di Arezzo e gare di fotografia cosplay nel vicino Parco del Foro Boario. La Gara Cosplay sarà il cuore dell’evento. Accessibile, inclusiva e pensata per valorizzare ogni partecipante, è aperta a singoli, coppie e gruppi con costumi ispirati a manga, anime, videogiochi, fumetti, musica o personaggi originali.

Angela Baldi