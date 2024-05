Blitz nel triangolo dello spaccio

Sessanta persone controllate nel maxi blitz è scattato lunedì sera. In azione una task force di polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale. Presenti anche le unità cinofile antidroga, arrivate da Firenze. Una persona è stata trovata in possesso di stupefacenti ed è stata segnalata all’autorità amministrativa perchè il quantitativo rientrava in quello che si chiama uso personale. Nei guai anche un immigrato senza permesso di soggiorno. Il blitz era stato pianificato la settimana scorsa con l’obiettivo di stroncare il giro di spaccio nelle "zone calde" della città e tra queste i giardini Porcinai ma anche l’area Campo di Marte. La zona della stazione di recente è stata luogo anche di azioni di violenza con accoltellamenti e risse, che si sono susseguite per settimane. I servizi di controllo interforce hanno preso il via ieri lunedì intorno alle 19, dopo un breafing tra le forze di polizia, e sono andati avanti nella notte estendendosi dalla zona di viale Michelangelo a quella che si trova dietro la stazione, cioè Campo di Marte.