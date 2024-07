Bircolotti in sella al Palio. Il sindaco: "Felice per lui"

Renato Bircolotti ad un passo da salire sul verrocchio del Palio di Siena. I capitani delle dieci contrade che correranno il Palio del 16 agosto lo hanno proposto come mossiere dopo che Bartolo Ambrosione ha tolto la sua disponibilità a ricoprire tale ruolo. Bircolotti invece l’ha data e adesso si attende solo la nomina da parte del Comune di Siena che prevede un iter preciso. E comunque già da venerdì potrebbe essere già ufficializzato l’incarico. Per Renato Bircolotti si tratta di un ritorno a dare la mossa nel Palio più importante d’Italia. Era già stato mossiere nella carriera sfortunata del 2 luglio 2022 quando in seguito ad infortuni e cadute alla fine partirono soltanto sei contrade. Un palio difficile, per il quale Bircolotti ha forse pagato un prezzo esagerato non vedendosi poi rinnovare l’incarico. Nel prossimo Palio dell’Assunta potrebbe avere l’occasione per riscattarsi. Renato Bircolotti, 59 anni, di Castiglion Fiorentino dove lavora in Comune come messo notificatore, ha infatti una grandissima esperienza come mossiere nei pali e come starter negli ippodromi. Ha iniziato nel 1992 ed ha dato la partenza a 109 palii, tra cui quello di Asti, Legnano, Fucecchio, Castel del Piano, Fucecchio e tanti altri. E’ stato inoltre mossiere nelle corse del Protocollo senese per la preparazione dei cavalli del palio. Nellea corse al galoppo negli ippodromi è lo starter con più esperienza. Facendo un conto "all’ingrosso" ha dato il via a 16mila corse di galoppo in giro per numerosi ippodromi italiani. Adesso è in procinto per tornare al Palio di Siena, il suo grande amore e verso il quale ha guardato sempre con tanta ammirazione. Ed il primo a tifare per lui è il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. "Gli auguro davvero di poter tornare sul verrocchio del Palio di Siena - dice non nascondendo una punta di campanilismo - sono molto contento per lui. Bircolotti vive infatti a Castiglioni e lavora nel nostro comune. E se dovesse arrivare la nomina ufficiale, nel palio di agosto io non tiferò alcuna contrada, tiferò solo per il mossiere. Perché possa riscattarsi dopo lo sfortunato e difficile palio che si è trovato a dirigere al suo debutto". Una tradizione quella dei mossieri che fa parte di Castiglion Fiorentino, che oltre al suo Palio dei rioni, vanta in questo settore importanti professionisti. "I mossieri dei palii in tutta Italia sono quattro - continua Mario Agnelli - e due sono di Castiglion Fiorentino. Bircolotti appunto e Busatti che è stato un suo allievo. Ed io per il nostro palio devo sempre scegliere tra i soli altri due che ci sono in Italia. Ma mi fa molto piacere che da noi ci sia questa tradizione di mossieri".