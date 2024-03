Bimbi a scuola di ecologia. Il rispetto dell’ambiente nell’iniziativa Comune-Sei

CASTIGLION FIORENTINO

"Giocando s’impara a rispettare l’ambiente". Con questo spirito mercoledì scorso alla scuola dell’infanzia "Brogi" si è tenuta la prima di una serie di gioco-lezioni che hanno come obiettivo la divulgazione delle buone pratiche da adottare per tutelare l’ambiente tra i piccolissimi. Maestra d’eccezione l’assessore all’ambiente Francesca Sebastiani, che coadiuvata da un operatore Sei, gestore della raccolta della nettezza urbana, ha "raccontato" ai piccoli studenti come fare la raccolta differenziata.

A scuola di ecologia con il comune di Castiglion Fiorentino e Sei, è un modo per promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l’apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti, per renderli ancora più consapevoli dell’importanza di un’economia di tipo circolare ed ecosostenibile.

"Partiamo dai più piccoli per raccontare in maniera coinvolgente e stimolante varie curiosità dal mondo dei rifiuti. Insegnare alle bambine e ai bambini i valori del riciclo e della tutela dell’ambiente è il più bello degli investimenti che possiamo fare" conclude l’assessore all’ambiente Sebastiani.

Proprio nei giorni scorsi il comune di Castiglioni aveva attivato l’Ecoscambio online, un progetto che permetterà di favorire la cultura del riutilizzo dei beni il cui ciclo di vita non sia ancora esaurito, riducendo al contempo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.

Si tratta di una sorta di mercatino on line in cui gli iscritti possono scambiare con gli altri utenti quei prodotti che non utilizzano più, anziché buttarli.

