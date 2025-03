Bilancio positivo per “Expoarte città di Arezzo”

Arezzo, 31 marzo 2025 – Si chiude con un bilancio positivo la prima edizione di “EXPOARTE Città di Arezzo” che ha fatto il suo esordio sabato 29 e domenica 30 marzo ad Arezzo Fiere.

Collezionisti e appassionati hanno avuto modo di apprezzare un evento di alto livello, con gallerie provenienti da tutta Italia e una selezione di opere capaci di trasmettere l’essenza dell’arte moderna e contemporanea. “EXPOARTE Città di Arezzo” è una manifestazione organizzata dal Centro Fiera di Montichiari in collaborazione con la Direzione artistica di Gianni Zucca e Matteo Zucca, che ha proposto ad Arezzo Fiere il format vincente di “EXPOARTE Città di Montichiari”, manifestazione nota agli addetti ai lavori e giunta alla sesta edizione Oltre alla qualità dell’offerta espositiva, una delle caratteristiche peculiari di “EXPOARTE Città di Arezzo” è il mix tra artisti affermati e voci emergenti.

I visitatori, provenienti da tutto il Centro Italia, hanno dunque avuto la possibilità di ammirare una panoramica esaustiva delle correnti artistiche più rilevanti del momento.

“L’esordio di “EXPOARTE Città di Arezzo” è positivo e prelude alla conferma della seconda edizione a marzo 2026 – spiega Ezio Zorzi, direttore del Centro Fiera di Montichiari – Il primo bilancio a caldo conferma la qualità del progetto e le caratteristiche vincenti di un format che intercetta i gusti del pubblico di collezionisti e appassionati di arte.

Grazie al lavoro della Direzione artistica e alla collaborazione molto proficua con Arezzo Fiere, abbiamo gettato le basi per un percorso destinato a proseguire anche nei prossimi anni.”

“I risultati di questa prima edizione – spiega a sua volta Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi – confermano l’ormai collaudato e vincente percorso operativo di Arezzo Fiere, che proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti di grande appeal e di grande fascino.

Il dialogo e la collaborazione tra la nostra Fiera e quella di Montichiari per la realizzazione di “EXPOARTE Città di Arezzo” testimonia come il nostro spazio fieristico stia sempre più ritrovando la sua funzione centrale di volano economico del territorio, ma anche nazionale e internazionale per il Made in Italy.”