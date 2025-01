Biblioteca, oltre 20mila prestiti nell’ultimo anno: crescita del 20%

Oltre 20mila prestiti fra quello locale, l’interbibliotecario e la fornitura di documenti, per un incremento del 20% rispetto al 2023. E i nuovi iscritti sono 427. Un anno di crescita, il 2024, per la biblioteca comunale "Dionisio Roberti" di Sansepolcro; un anno che ha confermato il progresso nei servizi, nell’ottimizzazione degli spazi e del loro utilizzo, nell’incremento del patrimonio e nella circolazione. Molto ricca anche l’attività dell’Archivio Storico con visite guidate programmate e circa 200 richieste per la consultazione di documenti sia della sezione preunitaria che di quella postunitaria.

È stato l’anno in cui la biblioteca ha mostrato a una piccola delegazione del Gruppo Salinas, eccellenza imprenditoriale messicana, l’incunabolo della "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità" di Luca Pacioli, al quale è stata dedicata la mostra monografica in occasione dei 530 anni dalla pubblicazione. L’esposizione dal titolo "Per tutto l’universo divulgata: la Summa di Luca Pacioli" è stata aperta al pubblico dal 22 novembre al 12 gennaio ed è stata visitata da circa 4mila visitatori. Un vero successo. La Biblioteca ha poi ospitato oltre sessanta eventi tra presentazioni di libri, conferenze e laboratori.

Particolare risalto hanno avuto gli incontri didattici, rivolti a piccoli e grandi lettori, che hanno coinvolto le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado. e la Casa di Piero della Francesca. Nel corso dell’anno passato, sono poi proseguiti i lavori per riorganizzare gli spazi; uno fra i più importanti è stato quello relativo ai locali dei sottotetto, con il montaggio di oltre 200 metri lineari di scaffali che andranno ad ospitare una rilevante sezione di archivio. Sono stati impostati i lavori che si concluderanno nel primo trimestre di quest’anno con nuove scaffalature per la "Sala Fallaci", nella quale verrà ospitata tutta la collezione di Biblioteca di Arte sia per la consultazione sia per il prestito. Questa operazione permetterà di ampliare i metri lineari per la gestione delle varie collezioni.

Infine, il 31 dicembre la biblioteca ha ottenuto per la quarta volta la qualifica di "Città che legge" per il triennio 2024-2025-2026.