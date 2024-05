"Bibbiena Mangiami" oggi all’ultimo atto Questa sera si conclude "Bibbiena Mangiami", evento gastronomico dedicato al cibo di strada di qualità a piazza Sacconi. Un'esperienza organizzata da Gnam eventi e l'associazione commercianti di Bibbiena stazione, che ha offerto ai visitatori un viaggio tra le eccellenze dello street food italiano con una selezione di espositori provenienti da diverse regioni. Un'occasione per assaporare le specialità enogastronomiche regionali in un'atmosfera ricca di sapori autentici. Accesso gratuito e numerosi truck presenti per deliziare il palato con prelibatezze come arrosticini abruzzesi, olive ascolane, cannoli siciliani e gnocco fritto modenese.