Best Regards . Marco d’Agostino domina la scena

Dopo l’apertura di ieri prosegue fino a domenica l’edizione 2024 del Festival dello Spettatore. La nona edizione della rassegna organizzata dalla Rete Teatrale Aretina presieduta da Massimo Ferri che rappresenta un appuntamento unico nel panorama nazionale, la cui caratteristica principale è quella di focalizzare la propria attenzione sul pubblico. Stasera giovedì 26 settembre, dopo la didattica alla visione in preparazione allo spettacolo, condotta da Chiara Corbacchini e Amina Kovacevich, (alla Fondazione Guido d’Arezzo, alla ore 17,30) sarà in scena Best Regards al Teatro Pietro Aretino, alle ore 21,15. Lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Marco D’Agostin. Organizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus lo spettacolo è una lettera scritta a qualcuno che non risponderà mai. Best regards è un esercizio di memoria, una danza all’ombra (o alla luce) di Nigel Charnock, eccezionale performer e autore dei DV8 Physical Theatre, morto prematuramente nel 2012. Marco D’Agostin, pluripremiato coreografo e performer, celebra il ricordo dell’artista, che ha conosciuto e con cui ha lavorato nel 2010, attraverso uno spettacolo di disperato intrattenimento, senza nostalgia, cercando di rispondere, assieme agli spettatori, alla domanda: cosa scriveresti a qualcuno che non leggerà mai le tue parole? Domani 27 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16, al Pietro Aretino, giornata di studi Cultura & comunità. Fra gli ospiti Claudia Forti e Cristina Giachi (Regione Toscana), Carlo Andorlini (Università di Firenze). Alle 18, alla Feltrinelli, ci sarà la presentazione del libro La distribuzione degli spettacoli dal vivo. Un percorso di curatela, di Elena Lamberti. Torna sabato 28 settembre l’appuntamento Spettatori La Gran Reunion #8, incontro nazionale dei gruppi di spettatori in Italia. L’appuntamento è al parcheggio Rossellino alle 11,30 dove il Pullman Dello Spettatore partirà per il Casentino. La programmazione di sabato propone 3 appuntamenti. Ad Arezzo, al Cinema Eden, alle 21,15, proiezione del film Flaminia, diretto e interpretato da Michela Giraud, che incontrerà il pubblico a fine proiezione.

A.B.