Bertelli e Miuccia varano Luna Rossa

"Io ti battezzo Luna Rossa". Alle 13.20 di ieri di fatto ha preso il via la nuova avventura di Luna Rossa dal molo Ichnusa di Cagliari. Come da tradizione, è stata Miuccia Prada a rompere la bottiglia di spumante sulla barca che gareggerà in Coppa America. Con lei, presenti anche il presidente di Luna Rossa Patrizio Bertelli e Marco Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo di Pirelli, co-title sponsor del team. L’America’s Cup si terrà dal 22 agosto a Barcellona. Oltre cento persone hanno preso parte all’evento, salutando con un lungo applauso l’entrata in acqua dell’imbarcazione. Lo scafo color argento, le due ali gialli che faranno letteralmente volare sull’acqua il monoscafo nei prossimi giorni saranno al centro di una serie di test che potranno dire cosa andrà modificato o meno.

"Stesso entusiasmo anche dopo 25 anni: bisogna dimenticare il tempo. È un gioco strano e curioso che richiede accanimento nel raggiungimento dell’obiettivo. Cagliari ci ha accolto e siamo pronti a difendere la Coppa America, in caso di vittoria, proprio qui nel Golfo degli Angeli", ha dichiarato il patron di Luna Rossa Patrizio Bertelli.