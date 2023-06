Bernini spiega agli studenti del Colonna l’importanza della formazione

Il Colonna Day non sarà la solita festa di fine anno, ma un grande evento che il liceo terrà la mattina del 6 giugno all’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi. Sarà una grande festa per celebrare l’impegno profuso durante l’anno, per raccogliere i frutti di tanti progetti e iniziative, ma soprattutto un momento in cui semplicemente lo "stare insieme" assume un valore formativo: appartenere ad una comunità che celebra un altro anno vissuto insieme, crescendo tra difficoltà e traguardi raggiunti. Momento apice sarà la "première" del corto prodotto dagli alunni di 3B con la Poti Pictures, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da ministero della Cultura e ministero dell’Istruzione e del Merito. Un altro momento topico sarà dedicato all’importanza delle soft skills nella formazione degli studenti. "Career toolbox: cosa non deve mancare?", in collaborazione con USiena Soft & Digital Skills e la School of Economics and Management dell’Università degli Studi di Siena, vedrà tra gli ospiti Fabrizio Bernini (nella foto), presidente di Confindustria Toscana Sud. Si alterneranno in un crescendo rossiniano le performance dei numerosi talenti del liceo Vittoria Colonna: musica, danza, narrativa, pittura, insomma tutto quello che rappresenta il "popolo del Colonna", l’unica comunità scolastica che si riunisce in un clima di festa per condividere le esperienze, le attività e le competenze artistico-culturali sviluppate durante l’anno. "Si parla ripetutamente di lotta alla dispersione. Al Colonna riteniamo che creare il senso di appartenenza al nostro liceo sia di per sé una strategia antidispersione e un modo tangibile di valorizzare il lavoro degli studenti, motivandoli così a proseguire nell’impegno", così si esprime il dirigente dell’Istituto, Maurizio Gatteschi. Mentre il conto alla rovescia per il Colonna Day sta per scadere e mentre gli studenti e le studentesse sono alle prese con gli ultimi sforzi didattici, i preparativi fervono sia al mattino che al pomeriggio.