"Benessere al sole". Al via la campagna di informazione

Prevenzione e benessere unite nella nuova iniziativa di educazione alla salute nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Fino all’8 giugno sono in programma due settimane di consulenze e approfondimenti sulla corretta esposizione solare che, ospitate dalle otto farmacie di città e frazioni, saranno promosse per sensibilizzare verso le piccole attenzioni necessarie per prendersi cura della propria pelle in vista delle stagioni più calde dell’anno. "Benessere al sole" è il nome di una campagna di informazione volta a stimolare i cittadini.