Bastianich l’aretino: "Ho scoperto la città grazie ai Negrita: è bello suonare qui"

Arezzo, 10 agosto 2023 – L’amicizia con i Negrita, la passione per il vino anche quello aretino. "The Restaurant Man" Joe Bastianich con la band "La Terza Classe" sarà stasera in concerto per l’anteprima del Vintage Festival alle 21,30 al parco Presentini di Castiglion Fioretino. Cantante, musicista, intrattenitore televisivo, imprenditore proprietario di ristoranti negli Stati Uniti, in Italia e in mezzo mondo, esperto di cibo e produttore di vini. Un po’ antipatico e burbero, "The Restaurant Man" si è fatto conoscere diversi anni fa nel nostro Paese come inflessibile giudice di MasterChef, ma è anche un artista a tutto tondo. Tra le sue passioni più grandi infatti c’è la musica. Così dalle cucine del mondo ai palchi d’Italia il passo è stato breve. Stasera Joe Bastianich con la band " La Terza Classe" sarà protagonista a Castiglion Fiorentino proponendo un viaggio musicale tra le inconfondibili sonorità statunitensi dei generi blues, folk e bluegrass.

Oltre alla tv, il cibo, il vino, i ristoranti, c’è soprattutto l’amore per il bluegrass, la musica americana delle radici, per Joe Bastianich. Che sta portando in tour "Good morning Italia", l’album di esordio con la band napoletana La Terza Classe.

"Siamo al secondo Ep insieme, tre anni di collaborazione – spiega Joe Bastianich - Loro sono una band napoletana ma fanno musica country bluegrass. Siamo pronti a portare in città una serata di musica americana con racconti e pezzi inediti e della tradizione. La nostra è una collaborazione bellissima che ci piace tanto. Siamo felici di suonare nella cornice del Vintage Festival di Castiglion Fiorentino atmosfera perfetta per il nostro live". Ma Bastianich ad Arezzo c’è già stato. "Conosco Arezzo tramite i miei amici Negrita, sono stato a casa loro e al loro studio di registrazione – prosegue lo chef - e la conosco anche per il mondo del vino, negli anni ’80 infatti ad Arezzo viveva un amico americano giornalista inviato per il vino italiano. Vengo con piacere in città e questa sarà anche l’occasione per riscoprire Arezzo e visitarla come non ho mai avuto occasione prima".

Eclettico e dalle mille risorse Joe Bastianich è nato nel 1968 nel Queens, a New York, da una famiglia di ristoratori emigranti di origini istriane, la passione per la musica ereditata dai suoi parenti anche loro musicisti. "Mio padre e miei zii suonavano tutti la fisarmonica e io sono praticamente cresciuto nel mondo del liscio". Tanti i suoi interessi, dalla tv al cibo, passando per vino e ristoranti, ma la passione più grande resta la musica. "Tv, ristoranti e vino sono più che altro lavori per me anche se li faccio con tanta passione. La musica è sempre un lavoro, ma quando lo faccio entro di più nel mondo dell’artista, la musica è arte allo stato puro".

Noto al grande pubblico italiano per essere stato per anni giudice di MasterChef Italia, continua a giudicare piatti e aspiranti chef negli Stati Uniti: "Continuo a fare il giudice in America, sono 14 anni. In Italia è stato bellissimo ma volevo fare altre cose, la vita va avanti". The Rastaurant Man ha ancora un sogno infatti oltre la musica e il cibo: "Vorrei fare un film come scrittore e regista, sto lavorando per quello".