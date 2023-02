Bambina picchiata, la piazza dei 300 Lei arriva e va in crisi: torna la madre

di Alberto Pierini Quando ieri si è affacciata sulla soglia della Cadorna ha visto tanta gente, molta più di quel branco che il sabato di là le aveva teso un agguato. E chissà che dentro di lei non sia scattata la paura di allora, quel senso di insicurezza che da quel giorno la accompagna e le impedisce di uscire di casa. Sconvolta si è fatta riaccompagnare nel suo "rifugio". Peccato, perché se solo avesse fatto un passo in più stavolta avrebbe trovato davanti solo amici. Amici veri, i suoi compagni di classe arrivati in forze insieme ai genitori. Amici a sorpresa, quelli che non conosci ma scendono in piazza per te. Una protesta spontanea e di successo. Almeno in trecento rispondono all’appello delle tre associazioni che l’hanno promossa: in testa il comitato "GiuLeManiDalle Mense", quello che un annetto fa incrociò i ferri con il Comune per tutelare i pasti a scuola. Insieme "Futuro Aretino" e "Dog", il gruppo di operatori di strada che anche durante la movida vanno in aiuto dei ragazzi lì dove sono, spesso proprio nelle strade. Non ci sono bandiere, solo qualche messaggio scritto su frugali cartelli di cartone. "Giù le mani dai bambini". "La vita fa paura, il...