Ballottaggio: ha già votato il 49%. Meoni-Vignini, il giorno della verità. Seggi aperti anche oggi fino alle 15

di Laura Lucente

Ancora poche ore per conoscere il nuovo sindaco e la maggioranza che amministrerà la città. Dopo la prima giornata di voto, le urne si sono riaperte questa mattina alle ore 7 e fino alle 15 per i cittadini della città etrusca sarà possibile esprimere la propria preferenza per uno dei due candidati arrivati al ballottaggio. La partita è tra il sindaco uscente Luciano Meoni candidato per le liste civiche Futuro per e Movimento autonomo popolare e l’ex sindaco Andrea Vignini sostenuto invece da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Civica I dati al primo turno vedono Meoni superare Vignini di quasi 10 punti percentuali. Quindici giorni fa il primo cittadino uscente si era fermato al 45,4%, mentre Vignini al 36,5%. Gli elettori devono scegliere uno fra i due candidati presenti sulla scheda, tracciando una croce sul riquadro dove sono indicati il nome e il cognome. Rispetto al primo turno, in questa votazione non è possibile esprimere voto disgiunto. Gli elettori chiamati alle urne sono 17.605 di cui 9.079 femmine e 8.526 maschi. 30 le sezioni di voto nel territorio comunale. A fare la parte da leone è la popolosa frazione di Camucia che da sola esprime ben il 28% delle preferenze con quasi 5 mila votanti attivi.

A ruota l’altra frazione da tenere in debita considerazione è Terontola che da sola esprime il 12% (2131 i votanti), ma se abbinata con la vicina Ossaia (492 votati) raggiunge il 15%. Non sono da poco le sezioni elettorali che fanno capo ai tre collegi del centro storico che insieme contano 2380 votanti esprimendo così il 13,5% delle preferenze di voto. Alcuni dati sull’affluenza: il 9 e 10 giugno scorso per il primo turno di amministrative alle urne si è recato il 68,71% degli aventi diritto. Nel 2019, anno in cui fu eletto Meoni sempre con "i supplementari" del ballottaggio, alle urne il dato finale percentuale di votanti era stato del 65,65%. L’affluenza di ieri è andata via via salendo. Alle ore 12 avevano votato 2588 cittadini pari al 14,7%. Alle 19 la percentuale era salita al 38,5% pari a 6.783 elettori.

Alle 23 le urne si sono chiuse con 8640 votanti pari al 49,08%, uno dei dati più alti della Toscana. Tra coloro che sono andati ad esprimere la propria preferenza anche il noto cantautore cortonese Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti che ieri mattina, intorno alle 11 è tornato alla scuola elementare G. Mancini di via Gioco del Pallone nel centro storico della città per votare. Cappellino da marinaio in testa, ha votato nella sezione 2. Insieme a lui anche la moglie Francesca Valiani. Assente invece la figlia Teresa. Sono oltre 200 le persone mobilitate fra dipendenti del Comune, scrutatori e personale di seggio, oltre alle forze dell’ordine che stanno garantendo il perfetto svolgimento delle elezioni. Alle ore 15 avverrà lo spoglio immediato.