Ballo, una stella Tv. La Chance da Amici alla ribalta aretina

Insieme al collega Garrison è stato per anni insegnante del programma Amici di Maria de Filippi. Ma Steve la Chance, ballerino e coreografo ha una carriera lunghissima alle spalle. La sua grande esperienza sarà preziosa anche per le ballerine aretine che potranno incontrarlo per uno stage organizzato da La Maison della Danza per il prossimo 30 marzo. Le iscrizioni sono già aperte. "Ho conosciuto Steve La Chance a Fantastico 6. Un ballerino straordinario già allora con un curriculum professionale importante. Oltre che emergere come primo ballerino, si è affermato come coreografo e insegnante in numerosi stages e come giudice in Concorsi nazionali e internazionali. In Italia è entrato nei cuori dei suoi fan grazie alla televisione confermandosi poi come insegnante della LaChance Ballet School" dice Roberto Scortecci direttore artistico de La Maison della Danza di Arezzo. Steve La Chance sarà ospite della scuola di danza diretta da Scortecci domenica 30 marzo per una attesissima masterclass di danza moderna. Due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 10/14 anni ed una per over 14 anni. Steve La Chance nasce nel 1961 a Subic Bay, una base militare americana nelle Filippine per poi trasferirsi a Los Angeles. Inizia a studiare danza a cinque anni sotto la guida della madre, Paula Morgan, insegnante di danza e coreografa. A tredici anni riesce ad entrare nella rinomata scuola American Ballet Theatre. Due anni dopo inizia a lavorare come professionista in una tournée teatrale con Juliet Prowse nei migliori teatri del mondo. A 17 anni inizia a lavorare con il coreografo Bob Fosse: è in tour con Dancing e All that Jazz - Lo spettacolo continua. Tra gli spettacoli a cui ha preso parte da ricordare anche Can Can con Zizi Jeanmaire e Roland Petit e Sette spose per sette fratelli. Negli anni Ottanta partecipa a tre film musicali: Breakin, Girls just want to have fun e Dance Academy. Steve appare come ballerino nella seria televisiva di successo Solid Gold. Balla in molti video e viene notato da Pippo Baudo per i suoi spettacoli. Seguiranno altri programmi tv in Italia. Lavora anche con Heather Parisi. Per anni è insegnante di jazz nella scuola tv Amici di Maria de Filippi.

Angela Baldi