Babbo Natale in Vespa: doppio evento benefico ad Arezzo per il Calcit

"Babbo Natale in Vespa" raddoppia. Il fine settimana del Vespa Club Arezzo sarà scandito da due iniziative che, oggi e domani, riuniranno decine di vespisti per dar vita a una simpatica e colorata carovana in movimento tra le vie e le piazze della città per regalare sorrisi e stupore ai più piccoli, oltre che per raccogliere fondi da devolvere al Calcit.

I partecipanti dovranno necessariamente decorare i loro mezzi con addobbi natalizi e dovranno indossare un abito da Babbo Natale, andando così a contribuire alle atmosfere della festa con le loro Vespa di ogni modello e ogni epoca. Il primo appuntamento sul calendario è alle 15.30 di oggi al Luna Park di Arezzo dove i vespisti, dopo aver compiuto un giro tra giostre e attrazioni, si fermeranno per far salire in sella i bambini presenti e regalare caramelle.

Il giorno successo è previsto il vero e proprio raduno di "Babbo Natale in Vespa" che, inserito tra le iniziative di "Arezzo - Città del Natale", è ormai un momento di ritrovo atteso e partecipato da tanti appassionati di questo iconico mezzo di trasporto. Il ritrovo è previsto alle 15.30 in piazza Guido Monaco da dove partirà una sfilata per le vie del centro storico con una serie di soste in piazza San Francesco, in piazza Sant’Agostino e al Prato, con le diverse tappe che vedranno i vespisti distribuire caramelle e altri dolciumi estratti dai loro sacchi di juta.

Questa iniziativa avrà una finalità benefica in virtù di una raccolta di offerte per sostenere le attività di lotta ai tumori e i servizi offerti alle famiglie dal Calcit, inoltre la conclusione sarà arricchita dalle premiazioni per la Vespa con l’addobbo natalizio più originale e per il vespista con l’abito maggiormente natalizio per valorizzare la fantasia, la simpatia e il mettersi in gioco di ogni partecipante.

Il fine settimana terminerà con la cena alla pizzeria dell’Orciolaia come occasione per scambiarsi gli auguri, salutare insieme il 2024 e darsi appuntamento alla ventiquattresima edizione del raduno nazionale VespArezzo già in calendario nella data eccezionale di lunedì 2 giugno.

"Il Vespa Club Arezzo - spiega il presidente Roberto Sestini, - è impegnato nell’organizzare eventi per trasmettere la passione per la Vespa alle giovani generazioni e promuovere l’aggregazione, la spensieratezza, il divertimento e la solidarietà. In queste festività siamo pronti a fare il bis con il tradizionale "Babbo Natale in Vespa" che proporrà la doppia tappa al Luna Park e in centro storico per due giornate all’insegna di sorrisi e sorprese".