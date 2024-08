Azzannato dal rottweiler: scatta la denuncia per omessa custodia

Alla fine non è partita la querela per lesioni personali ma i carabinieri della compagnia di Bibbiena lo hanno denunciato per omessa custodia e mal governo di animali: è di quanto dovrà rispondere il giovane proprietario del rottweiler che settimana scorsa ha azzannato alla gamba un ragazzo di 15 anni. Per lui sono serviti 50 punti di sutura ed è per questo che è finito sotto i ferri dell’ospedale San Donato di Arezzo dove è stato operato l’indomani.

La prognosi per il ragazzino è di 20 giorni. Per questo la denuncia non scatta d’ufficio: sarebbe partita se sopra i 40 giorni oppure se la parte offesa avesse sporto querela. Querela che non è stata fatta. Ciononostante i carabinieri della Compagnia di Bibbiena guidati dal tenente Domenico Gaudio hanno portato avanti gli accertamenti del caso per far luce sulla vicenda. Dagli approfondimenti i militari hanno d’ufficio denunciato il ragazzo per omessa custodia e malgoverno di animali. la sanzione amministrativa va da 25 euro a 258 euro.

Alla fine il proprietario e il ragazzo ferito erano amici seppur il primo avesse qualche anno di più del quindicenne. L’episodio è stato comunque un incidente, i due amici stavano parlando quando all’improvviso, la dinamica è ancora sfumata, il cane avrebbe morso il ragazzo al polpaccio. Erano stati attimi di paura a Bibbiena e infatti tutta la comitiva di amici che si era radunata per trascorrere la serata aveva chiamato subito i soccorsi del 118. Erano intervenuti anche i carabinieri della compagnia che hanno subito sentito tutti per capire la situazione.

Alla fine il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo nella notte dell’incidente, verso le 2. L’indomani è stato operato e per lui sono stati necessari 50 punti di sutura. a prognosi è di 20 giorni.