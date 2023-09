Avanti con gli incontri insieme ai cittadini

Sono ripresi gli incontri tra gli amministratori e i cittadini per confrontarsi sui temi che riguardano la vivibilità del territorio, le problematiche emergenti e per recepire le richieste che provengono dai vari nuclei abitati. Ieri sera sindaco e giunta si sono incontrati nella casa comunale di Palazzo Niccolini a Bibbiena. Altri incontri lunedì 25 settembre a Terrossola, il 2 ottobre a Banzena per concludersi il 9 ottobre a Soci. "Ritengo questo progetto molto utile per noi amministratori – dice il sindaco Vagnoli – così riusciamo a comprendere le criticità dei vari contesti, ma anche l’opportunità che possiamo sviluppare insieme per il futuro. Abbiamo investito molto, e continueremo a farlo, sulle frazioni, riportandole al centro di un interesse politico generale. Le aree interne hanno bisogno delle piccole realtà".