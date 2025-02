"Autovelox? Siamo pronti: manca l’ok del prefetto"

"Autovelox a Vitiano? Lo installeremo non appena arriverà l’autorizzazione della prefettura". La linea dell’amministrazione è quella della volontà sul tema della sicurezza sulla Sr71 e l’assessore alla mobilità e al traffico Alessandro Casi lo ribadisce ancora senza se e senza ma. Il tema della principale infrastruttura della provincia è tornato alla ribalta della cronaca dopo l’incidente che si è verificato due giorni fa lungo la statale, proprio nel punto in cui morì la giovane castiglionese Federica Cannetti nell’ottobre del 2022.

Il consigliere del Partito democratico Andrea Gallorini aveva tuonato in una nota: "Ora, però, il nuovo Codice è stato approvato a dicembre e non ci sono più alibi - la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta: è il momento di installare l’autovelox e attivarlo senza ulteriori rinvii, a tutela di residenti e automobilisti". E poi prosegue: "Adesso servono azioni concrete e immediate da parte del Comune. Ogni giorno che passa senza un intervento aumenta il rischio per tutta la comunità. Non possiamo più aspettare".

Nell’incidente è rimasta ferita una donna che è stata trasferita in codice giallo al San Donato di Arezzo. Non è in pericolo di vita.

Fatto sta che il problema non è sottovalutato dall’amministrazione comunale, ci garantisce l’assessore Alessadro Casi: "La questione è molto semplice in verità: c’è la delibera che prevede l’installazione che abbiamo fatto più di un anno fa, abbiamo aspettato le modifiche al codice della strada, e adesso che il quadro normativo è chiaro non ci resta che l’autorizzazione della prefettura, che per essere precisi è una dichiarazione di conformità rispetto al nuovo codice della strada".

Come aggiunge Casi, "Da parte nostra abbiamo giià fatto tutti i lavori che riguardano la predisposizione dell’impianto, quindi siamo proti". L’autovelox di Vitiano sarà collocato sul lato destra della carreggiata, al confine con Castiglion FIorentino, dopo il bar della frazione.