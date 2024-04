"Automobilisti aretini premiati per oltre mezzo secolo di guida rispettosa"

Come ogni anno l’Automobile Club Arezzo ha voluto celebrare gli automobilisti aretini che hanno guidato per almeno 55 anni, nel rispetto dei principi indicati dal Codice della strada.

Per l’anno 2024 il premio per la patente più datata è andato a Elio Brandi, che ha raggiunto il ragguardevole traguardo di ben 74 anni di patente. Scorrendo la speciale classifica dei pionieri troviamo, rispettivamente in seconda e terza posizione, Giuliano Toti con 73 anni di patente e il gruppo formato da Piero Bennati, Giovanni Noli, Emilio Ricci e Corrado Elio Coleschi con 72 anni.