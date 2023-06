Autolinee Toscane, oggi e sabato modifiche ai percorsi bus

Arezzo, 15 giugno 2023 – Autolinee Toscane, modifiche ai percorsi bus oggi e sabato 17 giugno.

Oggi dalle 11 alle 12 e dalle 19 a fine turno verrà chiusa al transito via Ricasoli: la linea C devierà il suo percorso verso viale Matteotti, via Gamurrini, via Tarlati e via Emilia e poi seguirà il regolare servizio. Sabato 17 giugno, dalle 11 alle 12 e dalle 20 alle 24, sarà chiusa al transito via Roma in entrambi i sensi di marcia e Piazza G. Monaco lato Galleria.

Queste le variazioni previste: Linea A+ Le fermate Stazione lato Via Spinello, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria posta in V.le Michelangelo Linea B+ Le fermate Stazione lato Via Spinello, P.zza G. Monaco Galleria e Via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno Linee D-E Le fermate di Via Roma, P.zza G. Monaco INAIL e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno Linea G Le fermate Stazione lato Via Spinello, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno Linea Q Le fermate di Via Roma e Via Petrarca saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno

Le fermate di Via Petrarca, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di V.le Michelangelo Linea R Le fermate di Via Roma, P.zza G. Monaco INAIL e Stazione PDF saranno sostituite dalla fermata Terminal esterno Linea S Le fermate di Via Petrarca, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria di V.le Michelangelo Linea T Le fermate di Stazione Spinello, P.zza G. Monaco Galleria e Via Petrarca saranno sostituite dalla fermata provvisoria di Terminal esterno Linea S6 Le corse faranno arrivo e partenza da Terminal esterno Linea C dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Le fermate di Via Petrarca, P.zza G. Monaco Assicurazioni e Via Crispi saranno sostituite dalla fermata provvisoria posta in V.le Michelangelo. Inoltre dalla fermata Cimitero San Gallo percorrerà via Gamurrini – via Tarlati – via Emilia e regolare servizio. dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Regolare servizio fino alla fermata Cimitero San Gallo, poi via Gamurrini – via Tarlati – via Emilia e regolare servizio fino al Capolinea del Baldaccio.

Linea SI381 e Linea Baschetti le corse in uscita da Arezzo dirette in Valtiberina non transiteranno da Piazza G.Monaco, bensì percorreranno via Baldaccio D’Anghiari, via Cittadini – via V. Veneto - via Michelangelo - via Giotto e percorso regolare. Nelle fasce orarie interessate dalle modifiche saranno soppresse le fermate di via Crispi, via G. Monaco e via Petrarca. Tutti gli orari sono disponibili sul sito e anche sulla app at bus, sia in italiano che in inglese.