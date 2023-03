Assemblea regionale dei gruppi Fratres Appello del presidente: "Venite a donare"

Torna ad Arezzo l’assemblea regionale della Fratres Toscana. Domani all’Etrusco Arezzo Hotel, dalle 9 alle 17, si ritroveranno le quasi trecento delegazioni degli altrettanti Gruppi Fratres disseminati in tutta la regione, dalla Lunigiana al grossetano, dal pisano a tutta l’area fiorentina. Dodici consigli territoriali, 285 gruppi e oltre 1000 volontari impegnati ogni giorno per raccogliere sangue e salvare vite umane. Nel 2022 oltre 62 mila donazioni garantite da 40 mila donatori. Sono gli ultimi dati relativi all’attività della Fratres Toscana che celebrerà la propria assemblea regionale. "In Toscana abbiamo bisogno di un colpo di reni, spiega Claudio Zecchi, presidente regionale di Fratres, non siamo ancora autosufficienti e questo è un problema. Basterebbe davvero poco per raggiungere questo risultato straordinario. In alcuni periodi dell’anno l’autosufficienza di sangue non è garantita e talvolta si è dovuto ricorrere all’aiuto di altre regioni. Il plasma è sempre carente, per coprire il fabbisogno manca oltre il 30 % del totale". Grande la soddisfazione della Fratres aretina nell’ospitare l’evento: "La nostra è una provincia caratterizzata da sempre da un forte impegno civile grazie alle numerosissime associazioni di volontariato e di assistenza ai più deboli, dove il movimento Fratres è presente fin dal lontano 1957, pochi anni dopo la sua nascita" ha detto il presidente provinciale Fratres Pietro Ganganelli. I rappresentanti dei ventisei gruppi aretini parteciperanno ai lavori assembleari per condividere con il resto del movimento Fratres regionale considerazioni, analisi, difficoltà e risultati del lavoro di un intero anno e delineare insieme le strategie future, con l’obiettivo di promuovere gli importanti valori legati alla donazione di sangue e plasma.