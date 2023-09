Seminano chiodi per sfuggire ai carabinieri dopo l’assalto in una ditta orafa

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), 13 settembre 2023 – Sfondano con un trattore i cancelli e il portone principale di un'azienda orafa nella frazione di Ponticino: scatta l'allarme ma i banditi prima si barricano dentro poi fuggono seminando chiodi per evitare di essere seguiti dalle auto della vigilanza privata e dei carabinieri.

I titolari sono stati avvisati dell'accaduto e sono accorsi sul posto. Secondo quanto riferito dalla società di vigilanza Sicuritalia intervenuta sul posto con i carabinieri, i malviventi una volta entrati nella fabbrica, si sono chiusi dentro sprangando il portone con catene inoltre per guadagnarsi la fuga e impedire alle pattuglie di inseguirli hanno lanciato chiodi sull'asfalto.

In base ad una prima stima, i ladri avrebbero causato danni ingenti ma non avrebbero portato via l'oro. Indagini e ricerche in corso nella provincia di Arezzo.