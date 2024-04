Assalto alle ditte orafe: "I sistemi sono vecchi"

Anche le ditte argentiere finiscono nel mirino dei ladri. A dirlo sono i recenti colpi. Quattro in appena una decina di giorni. Un fenomeno nuovo che, secondo Marco Pasquini patron della Pm Allarmi, leader nel settore della sicurezza da oltre 30 anni, ha delle spiegazioni. "La prima motivazione è che la lavorazione dell’argento porta a tenerne quantità importanti fuori dalle casseforti. Va da sé che per i ladri è molto più semplice rubarlo piuttosto che dover far saltare una cassaforte come avviene in tutti i colpi alle aziende orafe" spiega. C’è anche una seconda ragione: "Fino a pochi giorni fa non avevamo mai sentito parlare di colpi alle ditte di argento. Un mondo che, quindi, si sentiva più al sicuro rispetto a quello dell’oro. Così facendo hanno abbassato la guardia e non hanno aggiornato i loro impianti di sicurezza. Molti sono di vecchia generazione" continua a spiegare Pasquini. Insomma: "Quello che è successo negli ultimi giorni è la somma di vari elementi che derivano dal fatto che fino ad ora non ci fosse stata attenzione nei confronti delle ditte di argento".

Quale è il modus operandi che le bande stanno mettendo in campo?

"La tecnica è la stessa del 2010. Attaccano gli impianti d’allarme e li fanno suonare. A quel punto li spaccano, escono dalla ditta, si nascondono nelle vicinanze e aspettano. Cosa? Che arrivino i controlli, un vigilantes o il titolare. Se nessuno arriva, o peggio, se arriva, dà una occhiata e se ne va, loro entrano in azione. Quindi se nel protocollo salta un passaggio, se si verifica una falla nel sistema, parte il colpo". Quale quindi la strada da perseguire per le aziende di preziosi? "Una volta capito che chiunque può cadere sotto i "colpi" di bande organizzate è necessario aggiornare i propri sistema di sicurezza".

C’è stata una maggiore richiesta in questi giorni di sistemi aggiornati? "Assolutamente sì, da parte di aziende argentiere, ma non solo, anche orafe". Quale è il miglior sistema di sicurezza al momento? "Sicuramente il miglior apparato indicato sono i nebbiogeni".