"Asl, nomine salto nel buio". Sindaco in difesa di Valeri

"Siamo stupefatti per la non riconferma della dottoressa Antonella Valeri". Il sindaco Ghinelli e il suo vice Tanti criticano duramente il cambio di guardia alla guida della direzione amministrativa comunicata nelle scorse ore dal direttore generale Marco Torre. Che a poche settimane dal suo insediamento cambia per due terzi il vertice dell’Azienda, lasciando fuori la direttrice amministrativa Antonella Valeri e quella sanitaria, Assunta De Luca.

"Nel fare un in bocca al lupo a tutta la nuova squadra del direttore generale Marco Torre ed esprimendo soddisfazione per la conferma di Patrizia Castellucci e per la nomina di Barbara Innocenti - due professioniste aretine di primissimo ordine - non possiamo nascondere lo stupore e lo sconcerto per la mancata riconferma di Antonella Valeri".

Parole che lasciano trasparire un forte disappunto ai piani alti di Palazzo Cavallo, soprattutto alla luce "dell’ottimo operato della Valeri", che nel corso del suo mandato aveva consolidato un rapporto di fiducia con sindaci e amministratori locali, garantendo stabilità e continuità nella gestione amministrativa. Ghinelli e Tanti sottolineano come la sostituzione sia avvenuta "senza una vera interlocuzione con il territorio, elemento che desta preoccupazione per le conseguenze che questa decisione potrebbe avere sulla gestione della sanità locale".

Disappunto che arriva anche dall’ex vice presidente del consigli regionale Marco Casucci: "In questi anni non ho mai mancato di esprimere il mio apprezzamento per l’operato di Antonella Valeri - dice il consigliere del gruppo Misto - che si è distinta per professionalità e dedizione, instaurando rapporti personali anche con gli amministratori indipendentemente dal colore politico. Per questo la sua mancata riconferma alla direzione amministrativa mi ha sinceramente spiazzato specialmente in questo momento di difficoltà per il servizio sanitario".

Rimandano invece ai mittenti le polemiche sulla mancata conferma di Valeri i consiglieri regionali del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, che intervengono con una nota: "Riteniamo fermamente che le scelte di natura tecnica all’interno delle aziende sanitarie debbano rimanere autonome e libere da ingerenze politiche" dichiarano in merito alle recenti nomine del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL Toscana Sud Est comunicate dal DG Marco Torre. "È fondamentale che tali decisioni siano sempre guidate dall’obiettivo primario di tutelare la salute dei cittadini, migliorare i servizi offerti e garantire l’efficienza dell’azienda. Siamo certi - aggiungono gli esponenti dem - della preparazione e della competenza dei nuovi dirigenti nominati Barbara Innocenti come DS e Biancamaria Rossi come DA, così come riconosciamo il grande lavoro svolto da coloro che hanno precedentemente ricoperto questi incarichi, Assunta De Luca e Antonella Valeri, che ringraziamo per il grande lavoro svolto".