Ascensore ko: carrozzina portata via in 6 Passeggeri per 2 ore lungo il binario

Ci sono volute sei persone per portare via la carrozzina di Werner. Era il suo aiuto determinante per vivere e spostarsi e insieme la sua croce, tanto che con ironia sui social la chiamava "sedia elettrica". E’ stato l’ultimo passaggio di un soccorso tutto in salita. Prima perché purtroppo il ragazzo era già morto. soffocato dal boccone. E poi perché l’ascensore al binario o quello per risalire poi al livello della stazione non funzionava.

"E’ da un mese che è così" commenta un signore in stazione. E così la pesantissima carrozzina è stata caricata a braccio da sei persone, perché non c’era altro modo di portarla via. E ti chiedi quali disagi la cosa possa provocare per i disabili in arrivo in stazione. Una delle domande di una giornata amara.

Sulla pensilina i passeggeri aspettano per ore. Ma sanno qual è il motivo e nessuno va oltre la semplice angoscia per gli appuntamenti perduti o per la giornata da ricostruire. Fuori l’attesa di chi deve riprendere il viaggio, dentro il treno l’incubo per quella vita spezzata.

Gli agenti della Polfer sono in forze e si dividono tra le operazioni di controllo e le risposte ai passeggeri così come il capotreno. La polizia ascolta i testimoni e ricostruisce l’accaduto. La pm Laura Taddei ha aperto un fascicolo. La salma del giovane viene trasferita all’ospedale San Donato, a disposizione della magistratura aretina. Oggi la scelta di un’eventuale autopsia.