Arte astratta e informale, chiude la mostra

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi propone sabato 20 luglio dalle 20.30 alle 22.30 un’apertura straordinaria gratuita, con inclusa la mini guida all’esposizione, in occasione del finissage della mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo, che terminerà con l’ultimo giorno di visibilità domenica 21 luglio. Restano pochi giorni per visitare l’esposizione organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivan Bruschi e Fondazione CR Jesi in sinergia con Gallerie d’Italia, che offre l’opportunità di vedere opere di importanti artisti tra cui Alberto Burri, Lucio Fontana, Afro Basaldella, Carla Accardi, Edmondo Bacci e Gino Morandis e molti altri. La mostra sarà visibile anche stasera giovedì 18 luglio alle 20.30 per coloro che parteciperanno al terzo appuntamento di “Yoga ad Arte”: una lezione dedicata all’Ashtanga Yoga, uno stile molto impegnativo e dinamico che include movimenti intensi, condotta dal Maestro Giuseppe Storani. Le lezioni di yoga nelle terrazze si concluderanno giovedì 25 luglio, sempre alle 20.30, con lo speciale appuntamento “genitori-figli”. Per informazioni e prenotazioni 0575354126 o [email protected].