Arriva il tutor sul raccordo. Multe a partire da ottobre

di Luca Amodio

C’è un nuovo tutor sulla Siena Bettolle. Si trova a Sinalunga ma ancora non è attivo: entrerà in funzione in autunno. Il limite sarà di 110 km/h. I nuovi apparecchi sono stati già collocati lungo la superstrada, nel territorio di Sinalunga, nei giorni scorsi. Come si legge sull’albo pretorio del Comune, l’installazione fa seguito ad una determina del municipio del dicembre dell’anno scorso, firmata dal comandante della polizia municipale, in cui si chiedeva un impegno di spesa per l’installazione dei dispositivo per il rilevamento della velocità media cioè il tutor. Come ci conferma anche il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei: "L’obiettivo è quello di utilizzare i deterrenti di velocità per garantire maggiore sicurezza nella superstrada, ancora non sono in funzione, si tratta ancora della fase di collaudo e prova, ma se entreranno in funzione, entreranno in funzione a fine estate, in autunno". E in quel caso a gestirli sarà il comune di Sinalunga. Insomma, per ora niente multe, le macchinette sono ancora "in prova". Il servizio verrà gestito dalla ditta Engine Srl e il costo complessivo dell’opera, compresa Iva, è di oltre 30mila euro.

Fatto sta che la notizia di quel "nuovo palo" con la telecamera e l’apposito cartello con su scritto "controllo medio della velocità" ha fatto il giro delle chat whatsapp in questi giorni, creando agitazione e scompiglio tra gli utenti della strada, preoccupati di aver pigiato troppo sull’acceleratore. Non soltanto i pendolari su asfalto, ma anche gli habitué della costa toscana, aretini in prima linea, che con l’estate alle porte si immetteranno sulla Ss 715 per raggiungere le località balneari del Grossetano, quasi un exclave di Arezzo tra giugno e settembre. Quando entreranno in funzione il limite lungo l’arteria sarà sempre di 110 km/h e questa sarà la velocità massima entro cui le macchine potranno transitare nel tragitto messo sotto controllo per non far scattare la sanzione.

Tra l’altro a pochi chilometri di distanza, nel comune di Rapolano, c’è un altro tutor, attivato nell’estate del 2022. Il tutor, a differenza dell’autovelox, non "fotografa" la velocità in un dato momento ma calcola la velocità media in un tratto, determinato tra due postazioni.