Arrestati tre georgiani per furti di superalcolici nei supermercati del Casentino

Rubavano superalcolici nei supermercati della vallata, nascondendoli dentro borse della spesa. Uno distraeva il cassiere e gli altri uscivano con la refurtiva. Dileguandosi poi a bordo di due autovetture. In tutto tre furti per 100 bottiglie di superalcolici per un valore di 2mila euro. E probabilmente avrebbero continuato ancora così, se all’ennesimo furto non avessero trovato ad attenderli all’uscita dal supermercato i carabinieri di Bibbiena, che li hanno arrestati per concorso in furto.

Si tratta di tre uomini, tutti sui trent’anni di età e di nazionalità georgiana, che avevano già commesso furti per la vallata casentinese, cominciando da nord e scendendo di volta in volta più in basso verso Arezzo. Il primo furto è stato in un supermercato di Pratovecchio, l’altro a Poppi e un altro ancora a Bibbiena.

I carabinieri del comando locale, coordinati dal tenente Domenico Gaudio, hanno subito avviato le indagini e, facendo ricorso all’aiuto delle immagini del sistema di videosorveglianza, in breve tempo sono riusciti a risalire alle autovetture usate per i furti e anche all’identità dei tre uomini. Li hanno seguiti nei loro spostamenti con pedinamenti in borghese e alla fine li hanno sorpresi all’uscita di un supermercato a Subbiano, dove avevano appena compiuto un ulteriore furto, sempre portando via bottiglie di superalcolici. Durante il controllo, all’interno delle loro autovetture, i carabinieri hanno trovato il provento dei furti, oltre 100 bottiglie di superalcolici e ulteriori prodotti di sospetta provenienza.

Tutto il materiale è stato messo sotto sequestro per essere riconsegnato ai vari supermercati. I tre uomini sono stati sottoposti a rito direttissimo presso il Tribunale di Arezzo ed il giudice ha loro applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Arezzo in attesa del processo definitivo.

Nei giorni precedenti a questa serie di furti, i carabinieri di Bibbiena, sempre in servizi di controllo del territorio, avevano denunciato altre persone per furti di minore entità. I rinforzi arrivati negli ultimi mesi hanno consentito di organizzare maggiori pattuglie e di rendere il territorio più sicuro, rispondendo subito ai colpi della malavita.