Arezzo Wave. Il grande Festival ora torna a casa

Arezzo Wave è pronto a tornare a casa dopo 10 anni. Lo farà dall’11 al 13 ottobre per una tre giorni di musica e non solo. E’ stata presentata ieri in Comune la finalissima di Arezzo Wave. La rassegna musicale più rock d’Italia torna in città dopo dieci anni di assenza, a illustrare l’ampio programma è stato Mauro Valenti, Direttore artistico della manifestazione e Presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia. "Sono entusiasta nell’annunciare che Arezzo Wave torna a casa con l’obiettivo di riportare la manifestazione al centro della scena musicale italiana e continuare a tessere tasselli importanti nella vita culturale cittadina. Non un evento celebrativo del passato, ma un trampolino per nuove idee e collaborazioni", ha detto Mauro Valenti. Oltre ad Arezzo l’11 e 12 ottobre, sarà coinvolta anche Milano il 13 ottobre, che accoglierà il vincitore del concorso "Anime Salve" dedicato a Fabrizio De André. L’evento si svolgerà all’Auditorium Demetrio Stratos alla presenza di Dori Ghezzi, compagna dell’artista genovese. Arezzo Wave prenderà il via ad Arezzo dal Teatro Tenda venerdì 11 ottobre alle 11 con l’esibizione del musicista di fama internazionale Roberto Fabbriciani che presenterà in prima assoluta il suo ultimo lavoro, "Voodoo Child", ispirato a Jimi Hendrix, ad accompagnarlo, Antonio "Finaz" Finazzo, chitarrista della Bandabardò. Un appuntamento con la partecipazione degli studenti del Liceo Pier della Francesca. Sempre al Teatro Tenda si esibiranno i dodici finalisti di Arezzo Wave. Qui l’appuntamento è per venerdì e sabato alle 21. L’ingresso è gratuito, le donazioni saranno devolute al Calcit. Arezzo Wave significa anche collaborazioni internazionali come con Sat Bisla, Ceo di Musexpo Los Angeles. Porta in città, come special guests, la band Electric Enemy e la solista Azul, entrambi provenienti dal Regno Unito. Ospiti italiani Piqued Jacks e DJ Gruff. Arezzo Wave è anche incontri tematici. "Discuteremo di intelligenza artificiale e creatività con le massime autorità del settore. Saremo in diretta da Kiev con alcuni musicisti dell’associazione Musicians Defend Ukraine e faremo il punto sulla guerra in corso con lo scrittore Gianmarco Del Re", annuncia Valenti.

Angela Baldi