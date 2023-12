Arezzo tra le province più colpite dal virus

In rialzo il numero dei contagi in Toscana negli ultimi sette giorni: i nuovi casi sono 3.245 contro i 2.481 della settimana precedente. A oggi sono ricoverate in ospedale 541 persone (142 in più rispetto a sette giorni fa, +35,6%). L’andamento nelle province: Arezzo è quinta per numero di contagi (256). Firenze è in testa con 715 casi in più rispetto a 7 giorni fa, Pisa (523), Lucca (404), Livorno (343). Seguono Pistoia (251), Massa Carrara (217), Prato (188), Grosseto (168) e Siena (158).