Ragazzino ustionato, cellulare ai raggi x: "Per il momento nessun collegamento a Tik Tok"

Arezzo, 20 aprile 2020 - Non ci sarebbero per il momento, collegamenti tra le sfide di TikTok e il grave incidente domestico che ha visto come vittima un 14enne aretino che, venerdì scorso, è rimasto ustionato in quasi il 50% del corpo mentre stava maneggiando in cortile con fiammiferi e una bottiglia di alcol. E’ quanto affermato dal nuovo questore di Arezzo, Maria Luisa di Lorenzo a margine del suo insediamento. La polizia postale avrebbe analizzato il cellulare del ragazzino che dopo l’incidente è stato trasportato all’ospedale Mayer di Firenze dove ancora si trova nel reparto ustionati. Di sicuro resta il gioco pericoloso finito nel peggiore dei modi, con la bottiglia di alcol usata che è scoppiata incendiando in pochi attimi gli abiti del 14enne.

A soccorrerlo i vicini di casa allertati dal rumore dello scoppio. L’adolescente infatti in quel momento si trovava da solo in casa. Sul posto sono subito intervenute ambulanza e auto medica oltre a tre pattuglie della polizia di stato, mentre per il trasferimento al nosocomio fiorentino è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1 fatto atterrare allo stadio comunale, poco distante dall’abitazione del ragazzo. Qui il quattordicenne dovrà essere ancora sottoposto a lunghe medicazioni e trapianti di pelle. Gli investigatori da una prima analisi degli elementi acquisiti per cercare di risalire alla dinamica dei fatti e ricostruire l’incidente, non hanno trovato evidenze che rendano l’incidente riconducibile a una sfida social di TikTok da emulare.