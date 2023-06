Arezzo premiata per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Arezzo, 5 giugno 2023 – Con una cerimonia aperta alla cittadinanza questa mattina RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio appartenente al Sistema CONAI, ha premiato la città di Arezzo per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: lo scorso anno in città sono state raccolte 189 tonnellate di barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, una quantità pari al peso di 5.300 panchine urbane.

A conferire lo speciale riconoscimento è stato Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, che in questi giorni è in Piazza San Jacopo per spiegare ai cittadini che l’acciaio si ricicla al 100% all’infinito, e che il corretto conferimento è il primo passo per innescare il circuito virtuoso dell’economia circolare.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento per l’impegno del Comune, degli operatori e di tutti i cittadini chiamati a effettuare correttamente la raccolta differenziata, il primo passo per innescare il processo virtuoso che porta al riciclo - ha spiegato Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA -. In Italia abbiamo già superato l'obiettivo europeo di riciclo degli imballaggi in acciaio dell’80% previsto per il 2030, ma siamo convinti che si possa migliorare ancora, sia in termini di quantità che di qualità.

Per questo è essenziale continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito”. "Siamo molto lieti di aver ospitato nel nostro Comune un evento volto a sensibilizzare i cittadini al recupero ed al riciclo - ha dichiarato l’assessore Marco Sacchetti -. Le politiche dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale sono parte integrante del nostro mandato amministrativo ed i consorzi Conai sono strumenti preziosi per il raggiungimento dei risultati ambientali" Oltre al Comune, è stata premiata anche Sei Toscana, società che si occupa della gestione e della raccolta dei rifiuti nel Comune di Arezzo.

“La riorganizzazione dei servizi nel comune di Arezzo ha l’obiettivo di una migliore qualità dei materiali raccolti, oltre all’incremento delle quantità di rifiuti da avviare a riciclo – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Non solo, la progressiva introduzione dei nuovi sistemi di raccolta è costantemente accompagnata da attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a bambini e adulti, anche sostenute e supportate dai Consorzi del riciclo, come Ricrea.

Siamo davvero molto lieti di partecipare a questa iniziativa che vede premiato lo sforzo degli aretini nel percorso verso l’economia circolare”. RICREA ha premiato anche Revet, leader nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti che serve circa 200 amministrazioni comunali e oltre l’80% della popolazione toscana, facendo sì che gli imballaggi in acciaio raccolti vengono selezionati e preparati per essere avviati al riciclo in acciaieria e rinascere così a nuova vita.

"L’Europa è ormai un continente povero di materie prime e recentemente l’Ue ha dato una definizione emblematica delle raccolte differenziate, descrivendole come le nostre miniere urbane. Questo è vero più che mai per i metalli - spiega il presidente di Revet Nicola Ciolini - riciclabili da sempre e all’infinito.

Noi siamo orgogliosi di aver costruito insieme al Consorzio Ricrea una filiera virtuosa di riciclo dell’acciaio e della banda stagnata: l’anno scorso infatti abbiamo recuperato e mandato a riciclare 5400 tonnellate di scatolette e altri imballaggi d’acciaio raccolti in modo separato dai cittadini toscani".