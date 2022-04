Il turismo perde le guide, dopo 2 anni di Covid alcune si sono arrese

Arezzo, 18 aprile 2022 - Sono tornati i turisti, ma mancano le guide. Effetti collaterali del Covid, con i lockdown che hanno lasciato senza lavoro per mesi anche le guide turistiche. Risultato? Molte hanno cercato impiego altrove. Così chi prima faceva tour a tempo pieno adesso insegna o è occupata in altri settori. “La pandemia ha stravolto le regole del gioco – spiega Eleonora Silvestri del Centro Guide Arezzo e provincia – ecco perché nonostante si ricomincino a vedere i turisti in città, a mancare sono le guide. Sono una quarantina quelle aretine ma molte colleghe durante gli stop imposti dall’emergenza sanitaria, si sono guardate intorno e hanno trovato altri lavori”. Ne risentono anche i tour guidati, quegli appuntamenti fissi come lo Scopri Arezzo del sabato mattina che adesso non parte più sistematicamente ma solo su appuntamento. Non solo, non ci saranno tour né oggi nel giorno di Pasqua né domani a Pasquetta. “Il classico tour del centro Scopri Arezzo che di solito si svolge il sabato – spiega la guida – diventa solo su appuntamento.

Non ci saranno tour guidati nel weekend di festa perché non abbiamo abbastanza guide che aderiscono. Solo la metà delle nostre associate ormai fa questo lavoro come unica occupazione. Per questo è difficile avere disponibilità, molte si sono reinventate. Chi come me lavora al 100% come guida turistica non riesce a coprire turni in più perché siamo molto impegnate nelle visite private richieste da gruppi e agenzie di viaggio”. I turisti stanno tornando, Pasqua si annuncia da tutto esaurito e si riaffacciano anche gli stranieri. “A Pasqua soprattutto italiani, lo stesso vale per 25 aprile e 1 maggio. Ci sono anche tante richieste dagli stranieri, inglesi, tedeschi e francesi. Gli stranieri però arrivano soprattutto durante la settimana, mentre sono gli italiani ad affollare i weekend”.

Gruppi organizzati ma anche famiglie, per gli arrivi della primavera. “Riceviamo tante richieste da parte delle agenzie di viaggio, per gli stranieri possiamo organizzare i soliti tour del centro storico ma in francese, inglese, tedesco o spagnolo – spiegano le guide – a seconda del paese di provenienza vengono proposti itinerari più o meno articolati. Per esempio francesi e inglesi sono molto interessati agli Affreschi di Piero perciò inseriamo nel tour anche la visita alla cappella Bacci. Le agenzie di viaggio ci fanno richieste soprattutto per tour guidati di gruppi, ma riceviamo anche famiglie e privati provenienti da hotel e b&b”. Che estate sarà? “Difficile fare previsioni, la pandemia ha stravolto tutto. Di solito con la bella stagione tornano gli stranieri ma anno scorso abbiamo avuto un’estate ricca di italiani e di turismo di prossimità”. Non solo Arezzo, il Centro guide organizza tour guidati anche in provincia come a Cortona e Sansepolcro. I tour tra le bellezze della città come Scopri Arezzo, accompagnano i visitatori da Casa Bruschi attraverso piazze, chiese, musei e fortificazioni del centro. Ma esistono anche Scopri Cortona con ritrovo al Museo Maec di Piazza Signorelli e Scopri Sansepolcro con partenza dall’Ufficio turistico di Sansepolcro.Per informazioni è possibile contattare il centro guide al numero 3343340608 e tramite mail scrivendo a info@centroguidearezzo.it, le prenotazioni sono obbligatorie.