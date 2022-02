Fosca Innocenti, la fiction vola negli ascolti

Arezzo, 27 febbraio 2022 - Vince la prima serata anche venerdì sera. Fosca Innocenti, la fiction con Vanessa Incontrada girata ad Arezzo la scorsa estate ha registrato buoni ascolti anche nel penultimo appuntamento con 3,2 milioni telespettatori e il 15,3% di share. Riuscendo a superare anche l’irriducibile Montalbano col terzo episodio “Il canto del cigno”. Così se anche gli ascolti sono calati rispetto alle prime due puntate, venerdì la sfida era con la partita dell’Inter e tutti gli approfondimenti sulla guerra in Ucraina. Mentre l’ultimo episodio della mini serie da 4 sarà mandato in onda da Canale 5 il prossimo 4 marzo, i successi della fiction realizzata da Rti in collaborazione con Banijay Studios Italy, Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e Comune che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, fanno già guardare al futuro.

E in attesa di vedere l’ultima puntata già si annuncia la seconda serie sempre ad Arezzo. Proprio venerdì la produzione ha incontrato la Fondazione Intour e il Comune per un sopralluogo. Arezzo è confermata set naturale e una tappa è stata il Palazzo di Fraternita con la sua veduta su Piazza Grande. Il Primo rettore Pierluigi Rossi, insieme all’assessore Simone Chierici, ha fatto da guida al regista Giulio Manfredonia, allo scenografo e all’equipe degli autori. “La produzione è molto contenta dei risultati ottenuti da Fosca Innocenti e di conseguenza lo siamo anche noi – dice l’assessore Simone Chierici – non solo per i numeri dei telespettatori, ma anche nel confronto con gli altri canali. Da tre venerdì di seguito infatti la fiction vince la prima serata. E’ contenta la rete per gli ottimi ascolti e lo siamo noi. Venerdì c’è stato l’incontro col regista Giulio Manfredonia, che mi è sembrato davvero in gamba, e la produzione. Stiamo lavorando per la seconda serie, stanno ultimando la sceneggiatura e da parte nostra c’è massima collaborazione. Ci sarà bisogno di ulteriori location e nei prossimo giorni prepareremo un book da proporre, la base ovviamente resta il centro storico della città, quello immortalato dalle bellissime immagini che Canale5 manda in prima serrata”. I tempi sono serratissimi, considerando che le riprese potrebbero partire già a fine primavera.

“Dobbiamo far conciliare una serie di cose, i tempi sono essenziali si parla di tarda primavera inizio estate per le riprese – dice Chierici – E’ comunque tutto in divenire sono stati fatti vari sopralluoghi in centro, ma quest’anno a giugno c’è anche la Giostra, per una ventina di giorni la piazza è occupata”. E a proposito di Giostra, anche se l’amministrazione non si sbilancia, l’occasione è ghiotta e il Comune potrebbe giocare proprio la carta del Saracino. Dal momento che i tempi coincidono (anno scorso le riprese si svolsero da maggio a settembre), piazza Grande addobbata di scudi durante l’estate potrebbe finire all’interno della sceneggiatura unendo i tempi delle riprese con quelle del calendario giostresco. Proprio in piazza Grande ha sede il commissariato del vice questore Innocenti. A due passi in via Seteria, si torva l'enoteca di Francesco Arca, alias Cosimo, suo migliore amico. E dai suggestivi vicoli del centro ripartirà la seconda stagione.