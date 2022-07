Niente girasoli, la siccità rallenta il set di Fosca

Arezzo, 28 luglio 2022 - L’abbiamo vista galoppare nello stradone di Montecchio circondata da campi di girasoli gialli nella prima serie Anche nel secondo capitolo della fiction “Fosca Innocenti, un commissario in provincia”, le immagini dello sceneggiato con protagonista Vanessa Incontrada dovevano riproporre quel colpo d’occhio reso unico da suggestive riprese aeree. Ma la siccità che attanaglia tutto il paese ha messo lo zampino anche nel prodotto di Mediaset. I girasoli a causa della mancanza d’acqua infatti, stentano a fiorire e la produzione ha dovuto all’ultimo minuto rivedere i propri piani e il programma delle riprese. Si sono appena conclusi gli ultimi ciack aretini della serie tv che Canale 5 manderà in onda in prima serata con molta probabilità nei palinsesti di inizio 2023. Dopo aver occupato per un mese e mezzo il centro storico della città con set a cielo aperto, attori e produzione negli ultimi giorni si sono spostati in Valdichiana.

Proprio a Montecchio si trova il casale riconfermato abitazione del vice questore di Arezzo Fosca Innocenti che nella fiction è interpretata dalla Incontrada. E mentre nei prossimi giorni andranno avanti le riprese nei set romani indoor, la sceneggiatura ha dovuto rivedere alcuni punti proprio a causa della siccità e della mancata fioritura dei girasoli in Valdichiana, dove la contro figura dell’attrice protagonista avrebbe dovuto galoppare in sella all’ormai famoso cavallo Sansone. Dopo gli ultimi ciak all’interno degli studi romani, ci sarà il lavoro di post produzione e poi il prossimo inverno potremo finalmente vedere in prima serata su una rete nazionale le bellissime immagini di Arezzo. Tornerà a bucare il piccolo schermo la cartolina di piazza Grande. Proprio qui infatti ha sede il commissariato del vice questore di Arezzo Fosca Innocenti, a due passi in via Seteria, l'enoteca di Francesco Arca, alias Cosimo l’oste amico per cui batte il cuore di Fosca. Ma negli schermi Mediaset vedremo anche San Domenico, via Cesalpino, via Bicchieraia e tantissimi altri scorci del centro storico. E novità di questa seconda serie la Giostra del Saracino, entrata con la notturna di giugno a pieno titolo nella sceneggiatura. La storia di un giostratore (interpretato da Davide Parsi) ma anche le immagini della cena propiziatoria di Porta Sant’Andrea, della benedizione dei cavalli di Porta del Foro e delle scuderie di Santo Spirito, fanno adesso parte di una delle nuovissime puntate di Fosca Innocenti due. E la fiction prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per Rti, e diretta dal regista Giulio Manfredonia, si prepara a fare di nuovo da volano per il turismo in città. La sceneggiatura di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli infatti, è ambientata nei vicoli e nelle strade più suggestive del centro storico, pronta ad inviare ancora una volta bellissimi spot di Arezzo in prima serata a milioni di potenziali futuri visitatori.