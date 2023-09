"AREZZO: Donati e Caneschi denunciano abbandono impianto sportivo"

I consiglieri Giovanni Donati e Alessandro Caneschi tornano a puntare il dito sugli impianti sportivi e sullo stato di abbandono in cui vertono alcuni di questi. Oggi siamo a Policiano. "Nell’impianto sportivo c’era una casetta in legno ed ora non c’è più, questo il risultato dell’abbandono da parte dell’Amministrazione comunale e dell’assessore Scapecchi degli impianti sportivi" denunciano i due esponenti del Partito Democratico. "Fin dall’inizio della legislatura ci siamo occupati dello stato degli impianti sportivi denunciando più volte situazioni critiche come quelle nell’impianto "Roberto Lorentini" che, fortunatamente, oggi ha trovato un nuovo gestore per tornare a nuova vita. Lasciare in abbandono gli impianti per poi accollare i costi di ripristino ai gestori ormai e la prassi che l’assessore Scapecchi porta avanti da anni, senza rendersi conto che questi costi gravano alla fine sulle rette dei bambini" tuonano Donati e Caneschi.

Oltre all’abbandono, nell’impianto di Policiano, nuovamente accessibile a tutti, è sparita una casetta in legno di notevoli dimensioni utilizzata da sempre come spazio ricreativo degli atleti. "Non sappiamo che fine ha fatto la casetta, quello che abbiamo visto è che sono stati lasciati a terra parti dell’impianto elettrico ed in particolare materiale impermeabilizzante della copertura considerato rifiuto speciale. E’ assurdo come l’assessore Scapecchi non riesca a programmare una regolare manutenzione o controllo dei pochi impianti ancora non assegnati o liberi aggravandone cosi ancor più le condizioni generali. Policiano è l’esempio della totale mancanza di rispetto del bene comune e delle società che hanno nel tempo operato su questo impianto, chiediamo all’assessore maggiore attenzione alla causa" concludono i due consiglieri del Pd.

G.P.