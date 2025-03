Arezzo 2020, “Futura: un incontro per disegnare l’Arezzo che verrà”

Arezzo, 13 marzo 2025 – “Arezzo si prepara a un importante momento di confronto e partecipazione collettiva, il primo incontro aperto ai cittadini per discutere il futuro della città, articolato in laboratori tematici a cui chiunque potrà dare il suo contributo” orgnizzato dal gruppo consiliare Arezzo 2020 per cambiare a sinistra.

Obiettivo: costruire in maniera condivisa il programma di governo della prossima amministrazione di centrosinistra. L’appuntamento è per sabato 15 marzo alle 15,30 al centro di aggregazione sociale di Villa Severi. ‘Futura’ vuole essere una chiamata a raccolta della comunità, per coinvolgere quest’ultima in quattro gruppi di lavoro nel ruolo di attrice protagonista.

Argomenti: la città sana e solidale, un focus su sanità, sociale e accoglienza; sviluppo sostenibile, dedicato ad ambiente, infrastrutture, mobilità ed economia; qualità della vita, per incrociare le esigenze di quartieri, frazioni, servizi e sicurezza; città per vivere, su turismo sostenibile e cultura.

Solo attraverso il coinvolgimento diretto delle persone, lo scambio di idee, esperienze e proposte concrete, sarà possibile disegnare una città attenta alle esigenze di tutti. Ogni contributo è prezioso, ogni opinione può fare la differenza: crediamoci insieme, con rinnovata ambizione e senso di responsabilità”.