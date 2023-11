Apre Aboca Experience: visita guidata al percorso multimediale

A novembre proseguono le attività proposte da Aboca Museum con nuovi appuntamenti per adulti e bambini. Presso Aboca Museum di Sansepolcro in occasione della XXII edizione della Settimana della cultura d’impresa dal tema "La persona al centro dello sviluppo sostenibile. L’anima dell’impresa consapevole", arriva l’evento "Aboca Experience". Sarà in programma venerdì 17 dalle 17 la visita guidata al percorso multimediale Aboca Experience e di nuovo sabato 18 dalle 16 e domencia 19 novembre alle 11. Presso il Castello Bufalini: domenica 26 novembre alle 10.15 c’è "ArteOrto Castello Bufalini". Aboca Experience, è la nuova sezione multimediale di Aboca Museum.

Il museo, che ha sede a Sansepolcro nel rinascimentale Palazzo Bourbon del Monte, da oggi non solo offre un itinerario storico unico al mondo, ma anche delle nuove sale totalmente interattive e immersive. La nuova area nasce con la volontà di raccontare Aboca, la sua storia, i suoi valori e il suo contributo innovativo al mondo della salute attraverso la ricerca scientifica e lo sviluppo di prodotti a base di complessi molecolari vegetali. Un’opportunità di visita per conoscere una nuova visione della relazione tra l’uomo e l’ambiente grazie ad un viaggio innovativo - tanto verde quanto tecnologico – e per scoprire un nuovo paradigma d’impresa orientato al raggiungimento del bene comune. Al piano terra del museo si snoda un percorso che guida il pubblico all’interno del mondo Aboca, accompagnandolo alla scoperta della storia dell’azienda, dei suoi valori, delle sue persone, immersi nelle coltivazioni biologiche o esplorando i laboratori di ricerca scientifica fino agli stabilimenti di produzione. Chiudendo con tutto quello che l’azienda comunica e condivide. Si comprende così la visione di Aboca e se ne esplora il mondo della ricerca, il cuore che connette tutte le fasi di lavoro. La sezione del museo dedicata ad Aboca Experience si articola lungo 5 sale.