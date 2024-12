Appiedato per un piccolo incidente. Ritirata la patente al test etilico. Primo caso di stop col nuovo codice

È il primo caso in provincia. Il primo automobilista caduto nelle maglie del nuovo codice della strada. E degli accertamenti della polizia municipale di Cortona. Accade nella popolosa frazione di Camucia: è un incidente stradale a mettere in moto la macchina dei soccorsi e dei controlli. Il conducente di un’auto perde il controllo del veicolo che finisce fuori strada. Più tardi, le verifiche eseguite dagli uomini della Municipale, confermano che l’automobilista è positivo all’alcoltest. Secondo una prima ricostruzione a seguito dei rilievi di legge, l’uomo ha sbandato perdendo il controllo della vettura che è finita contro un’altra auto.

Fortuntamente, si è trattato di un incidente di lieve entità, senza conseguenze serie per le persone coinvolte. Tuttavia ha rilevato un’anomalia che i vigili urbani hanno registrato applicando le nuove norme del codice della strada, entrato in vigore da qualche settiman. L’automobilista è stato sottoposto al test per rilevare l’eventuale assunzione di alcol. L’esame ha dato esito positivo ed evidenziato un valore doppio rispetto alla soglia consentita di 0,5 g/l. Trattandosi di un valore superiore anche alla ulteriore soglia di 0,8 (entro la quale è prevista la sola sanzione amministrativa), agli agenti non è rimasto che ritirare la patente e inviarla alle autorità competenti per il computo della pena.

Si tratta del primo caso rilevato dalla polizia municipale di Cortona e di applicazione delle nuove regole del codice stradale, un testo che prevede pene più severe per alcune infrazioni, come ad esempio la guida in stato di alterazione da alcol. Il conducente del veicolo resterà senza patente da sei mesi a un anno. "Il nuovo codice della strada è oggetto di un ampio dibattito, l’auspicio è che possa servire a prevenire episodi gravi, incidenti causati da persone in stato di alterazione e che a soggetti recidivi venga reso più difficile mettersi al volante - dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alla polizia municipale Francesco Fanicchi - gli agenti cortonesi hanno come sempre egregiamente svolto il loro lavoro e li ringraziamo. Consapevoli dell’aumento delle pene, in questa fase abbiamo voluto evitare una logica di controlli a tappeto, ma in caso di incidenti stradali non può esserci alcuna tolleranza".

E alla vigilia della notte di San Silvestro si moltiplicano gli appelli alla prudenza al volante. E in particolare, la raccomandazione è di far mettere al volante persone che non hanno bevuto durante la serata. I controlli sono serrati e la task force della sicurezza è già in campo.