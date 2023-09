Appello dopo il maxi furto: arrivano i primi bonifici

"Stanno arrivando i primi bonifici". La preside della scuola media Margaritone Virginia Palladino è alle prese con un inizio d’anno scolastico complicato tra cattedre da riempire e il furto di un centinaio di tablet che rischia di mettere in ginocchio la didattica della scuola di via Tricca. Un colpo da 70 mila euro nella notte, con un primo finanziamento da 10 mila euro garantito dalla scuola e l’appello ai genitori partito attraverso una circolare con il codice Iban per contribuire: IT28O 07601 14100 000005939586.

Per chi preferisce contribuire in contanti, in ogni edificio dell’istituto comprensivo si potranno trovare i box per le donazioni.

"Oggi i tablet sono un importante strumento didattico. I ragazzi sono nativi digitali e con questi strumenti dovranno imparare a confrontarsi – spiega la professoressa Palladino – gli insegnanti continuano a servirsi di libri di carta e gli studenti scrivono sui quaderni: due mondi che possono coesistere. Ringrazio l’intera comunità scolastica che si è sempre distinta per sensibilità e generosità".