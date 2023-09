Anziani, disabilità e fondi del Pnrr. Protagonisti a confronto sul palco

Gli anziani, la disabilità e il Pnrr. Stamani dalle 10 al teatro Petrarca si danno appuntamento i protagonisti per un focus organizzato dal sindacato Anap di Confartigianato. è dedicato alla recente riforma della non autosufficienza.

Aprirà i lavori in collegamento da Roma l’onorevole Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in collegamento da Roma. Interverranno poi il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari Sociali e Sara Nocentini, responsabile della segreteria dell’assessorato regionale alle Politiche sociali.

È stato invitato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. A seguire l’intervento di Fabio Menicacci, segretario nazionale di Anap, l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato. Conclusioni affidate al presidente di Anap Toscana Angiolo Galletti.

Modera il dibattito Federico D’Ascoli, capocronista de La Nazione di Arezzo.

In base a dati diffusi quest’anno e riportati da Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera, la situazione delle persone non autosufficienti in Italia è allarmante. Appena il 6,3% è ospitato in una struttura residenziale. Si tratta prevalentemente di over 85, spesso afflitti da demenza e con ridotta speranza di vita. A questi si aggiunge uno 0,6% in strutture semi-residenziali. Il 21,5% fruisce di servizi di assistenza domiciliare (ma attenzione: l’intensità media è di sole 15 ore all’anno). Circa un milione, il 26%, è assistito da una badante, nel 60% dei casi assunta in modo parzialmente o totalmente irregolare. Il restante 45% è privo di qualunque assistenza professionale, affidato solamente alla cura di un familiare.

"Per la nostra associazione la festa annuale è da sempre un momento importante di approfondimento di temi sanitari e sociali – dice Angiolo Galletti – il convegno sulla disabilità intende fare il punto dopo la recente entrata in vigore della legge n. 33 del 23 marzo 2023, che rappresenta la prima riforma organica del settore. Una riforma che mira a migliorare la situazione di vita delle persone non autosufficienti, ampliando la tipologia, la qualità e il volume dei servizi offerti. Una riforma che ha introdotto importanti misure come la programmazione integrata dei servizi, a livello nazionale, regionale e locale, con il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e più informazione accessibile sul territorio. Una legge che vuole semplificare la burocrazia e promuovere un’assistenza personalizzata e ove possibile domiciliare".

La legge è nata dall’impegno di ben 53 organizzazioni, tra cui ANAP, raccolte nel “Patto per un nuovo welfare sulla Non Autosufficienza” ma per concretizzare la riforma occorrono importanti stanziamenti, stimati tra i 7 e gli 8 miliardi di euro, che dovranno essere previsti nei decreti attuativi, attesi per gennaio 2024, e nella prossima legge di bilancio.