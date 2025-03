Antro del Badalischio: Giochi di Ruolo e da Tavolo per Tutti a Bibbiena

Giochi di ruolo e da tavolo per ogni età nel tentativo di coinvolgere sempre più persone. E’ questo l’obiettivo dell’Antro del Badalischio, un’associazione creata da un gruppo di amici che, dopo anni trascorsi a giocare insieme, ha sentito il bisogno di condividere questa passione con gli altri. L’intento è non solo promuovere giochi di ruolo, da tavolo e di carte collezionabili, ma anche unire le diverse sacche di giocatori isolate nel territorio casentinese, offrendo uno spazio comune di incontro e divertimento.

L’associazione promuove il gioco anche tra i più piccoli, proponendo giornate e giochi a tema e cercando di collaborare con scuole ed altre associazioni. L’Antro del Badalischio organizza tornei e incontri dedicati. Con il contributo del Comune di Bibbiena vengono inoltre portate avanti nuove iniziative per rendere questi giochi sempre più coinvolgenti e accessibili a tutti. Un’associazione in crescita che vuole andare ancora più avanti e per questo fa un appello alla popolazione. "Per continuare a crescere e offrire esperienze di qualità - dicono dall’associazione - abbiamo bisogno di materiali adeguati: giochi da tavolo, manuali, accessori per i giochi di ruolo e carte.

Per questo motivo, ci rivolgiamo a tutti i cittadini con la speranza di una donazione, che potrebbe consistere in un contributo economico o nella fornitura diretta di materiali utili alle nostre attività". I giochi di ruolo e da tavolo dell’Antro del Badalischio si svolgono settimanalmente nella Biblioteca Comunale di Bibbiena, e durante l’anno vengono organizzati anche eventi speciali a tema in occasione delle principali festività, come Halloween, Natale e altre ricorrenze, per favorire l’aggregazione e la partecipazione di sempre nuove persone a queste iniziative.