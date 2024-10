Annuncio di Silvia Chiassai. “Arrestato l’uomo accusato di aver messo a segni vari furti in città”

Arezzo, 25 ottobre 2024 - “Finalmente è stato arrestato l'uomo che ha messo a ferro e fuoco, prima San Giovanni e nelle ultime due settimane la nostra città”. Così il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini questa mattina sul suo profilo Facebook. Il primo cittadino montevarchino ha annunciato così che i Carabinieri hanno messo in stato di fermo un soggetto ritenuto responsabile dei furti e delle effrazioni, delle ultime settimane, ai danni di strutture e attività commerciali di San Giovanni Valdarno e Montevarchi. Il Sindaco ha voluto ringraziare in particolare la Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni e la Stazione di Montevarchi. “Un ringraziamento speciale da Sindaco e cittadina - ha commentato Chiassai - per essere riusciti ad arrestare stanotte il noto personaggio, con la collaborazione della Polizia di Stato, per il grande lavoro di questi mesi”. Ora saranno svolte tutte le procedure del caso da parte delle forze dell'ordine preposte. La notizia è stata poi confermata anche dalla Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni.