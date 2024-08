Anghiari omaggia Barelli. Una nuova porta in centro ricorda il re del Castello di Sorci

ANGHIARI

A dieci anni esatti dalla sua scomparsa, anche Anghiari ricorda Primetto Barelli, personaggio indimenticabile legato al Castello di Sorci, l’antico maniero del 1104 che lui era riuscito a portare alla ribalta nazionale anche come residenza del capitano di ventura Baldaccio Bruni. Se n’è andato per l’esattezza il 19 agosto 2014 all’Ospedale della Valtiberina di Sansepolcro, dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute; per pochi giorni non ha tagliato il traguardo degli 83 anni, essendo nato il 27 agosto 1931, ma il suo ricordo è più vivo che mai e venerdì 23 agosto (la cerimonia è in programma nel pomeriggio) verrà ufficialmente intitolata proprio a Primetto Barelli la nuova porta che apre il camminamento sotto le mura medievali anghiaresi. Ritrovo in piazza Baldaccio alle 18, poi alle 19 spostamento in una saletta del Castello di Sorci per l’inaugurazione della mostra fotografica a lui dedicata.

I tanti scatti conservati faranno riemergere l’immagine di un uomo vulcanico, ricco di intraprendenza e originalità, che era conosciuto anche per il suo timbro di voce perennemente rauco. Tante le idee partorite che ne hanno fatto una figura unica e forte del sostegno garantito dai familiari: la moglie Gabriella, morta l’anno successivo sempre in agosto e i tre figli Alessandro, Veronica e Alberto. Il castello è diventato un contenitore di eventi e la tappa di molti vip (Alberto Sordi, Roberto Benigni e la grande amica Monica Bellucci, tanto per citarne alcuni) e anche nella ristorazione Primetto è stato a suo modo un pioniere: la locanda aperta il 31 dicembre 1977 e tuttora molto frequentata.