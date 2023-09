“Ancora chiuso il sovrappasso ferroviario”. A Montevarchi il consigliere del Pd Cuzzoni chiede chiarimenti

Arezzo, 02 settembre 2023 – "La Chiassai vola a Bruxelles, chi rimane non fa niente e i problemi rimangono. Ad esempio, il sovrappasso ferroviario di Montevarchi è ancora chiuso". La denuncia arriva dal consigliere comunale del Partito Democratico cittadino Samuele Cuzzoni, che ha posto l'accento sul cavalcavia che unisce via della Sugherella con via dei Mille e quindi con il centro storico. "Ogni giorno vediamo sui giornali notizie di progetti faraonici, iniziative mirabolanti e annunci incredibili da parte di questa giunta, che poi però nel concreto si rivela poca cosa - ha detto Cuzzoni - Siamo ormai alle porte della festa più importante della nostra città, che vedrà il centro storico il punto principale del Perdono 2023, ed uno dei collegamenti più importanti per arrivare in centro è ancora chiuso. Nel consiglio comunale di fine giugno ci era stato promesso dall’Assessore Posfortunato che il sovrappasso ferroviario sarebbe stato riaperto entro il mese di luglio, invece siamo a settembre e ci sono ancora le transenne a bloccarne l’attraversamento".

Per Cuzzoni si tratta di un ritardo grave, anche perchè l'utilizzo del ponte è fondamentale per arrivare nel cuore della città da uno dei parcheggi più usati da cittadini e cittadine. "Un disagio notevole a ridosso dell'evento più importante di Montevarchi che vedrà arrivare centinaia e centinaia di cittadine e cittadini da tutto il Valdarno. Questa giunta - ha proseguito il consigliere - è interessata più a farsi vedere che a fare, brava negli annunci, brava a vendere ad altri, come l’ultima trovata di regalare uno spazio verde ad un privato invece di gestirlo e metterlo a disposizione dei nostri ragazzi e ragazzi; bravi a promettere e a non mantenere, come nel caso del palazzetto a Levane. Potete andare a Bruxelles, potete chiamare influencer, potete essere bravi sui social, ma Montevarchi è ferma, i cittadini chiedono servizi, e questi non ci sono. Ora basta", ha concluso Cuzzoni. Il sovrappasso venne realizzato molti anni fa e rappresenta un ponte di collegamento tra i parcheggi lato via Sugherella, in zona stazione, al centro storico della città. La vicenda, molto probabilmente, sarà affrontata anche al prossimo consiglio comunale e non è escluso che il consigliere del Partito Democratico decida di presentare una nuova interrogazione.