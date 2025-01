Anche il liceo “Francesco Redi” è a “Zero Spreco”

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Arezzo. Dopo la certificazione di “Scuola Zero Spreco” alle scuole primarie e medie di tutto il territorio aretino, “Zero Spreco EDU“ di Aisa Impianti s.p.a per la prima volta stringe un accordo con il Liceo Scientifico Linguistico “Francesco Redi” di Arezzo per la certificazione dell’Istituto.

Un traguardo che verrà raggiunto attraverso un ciclo di incontri formativi rivolti agli studenti del triennio sui seguenti temi: tecnologie per il trattamenti dei rifiuti, educazione alimentare, educazione alla salute, impatti sanitari derivanti dalla tecnologie di trattamento dei rifiuti, gestione della raccolta differenziata, nozioni di astronomia.

Gli approfondimenti saranno affidati a docenti universitari, esperti, nutrizionisti e i tecnici di Aisa Impianti, che incontreranno in presenza gli studenti nell’Aula magna dell’istituto.

I ragazzi saranno coinvolti anche in visite al polo tecnologico di San Zeno e all’osservatorio astronomico. Il percorso prevede anche la verifica delle competenze acquisite a conclusione della formazione, al fine del riconoscimento “Scuola Zero Spreco”.

“La funzione di formazione di Zero Spreco inizia coi bambini e adesso arriva fino al liceo, ed è possibile perché lo permette la nuova organizzazione impiantista- ha detto il presidente di Aisa Impianti s.p.a. Giacomo Cherici.

Tutto quello che prima rappresentava un costo e veniva conferito in discarica, oggi viene trasformato in energia, ad esempio c’è una produzione di bio metano che si sta attestando attorno ai 240 standard metri cubi l’ora. Questo serve a coprire gli investiti per gli impianti ma serve anche a generare risorse per sostenere iniziative di formazione tecnico-scientifiche di alto profilo.

Ringrazio la dirigente del liceo Redi perché Zero Spreco è una forma di restituzione importantissima nei confronti dei cittadini”. “È interessante anche il nome del progetto: “zero spreco”, che vuole dire impattarsi il meno possibile con l’ambiente e per farlo dobbiamo imparare a non sprecare- ha detto la dirigente del Liceo Scientifico Linguistico “Francesco Redi” Monica Cicalini.

Affronteremo quindi i temi legati alla sostenibilità, all’alimentazione, all’economia circolare, la salute, che sono rivolti a tutti gli studenti di questa scuola ma in particolare a quelli del triennio. Vogliamo renderli consapevoli dell’importanza che ha l’ambiente e anche dell’importanza di strutture come Aisa Impianti, che lavorano e si impegnano per la sostenibilità ambientale”.

“L’obiettivo è sia sviluppare una scelta di cittadinanza attiva consapevole che favorire le didattiche orientative, perché la nostra scuola è concentrata nel proporre realtà territoriali lavorative importanti che scongiurino la fuga dei cervelli.

Il progetto si svilupperà sia tramite attività pratiche a San Zeno che lezioni frontali qui al liceo- ha detto Alessandro Martinelli, docente e referente del progetto.