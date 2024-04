"Amore e Bellezza", il concorso orafo. La sfida dell’arte curata da Angiolini

AREZZO

"Come convertire un sentimento in un oggetto? È sempre stata questa la sfida dell’arte, una sfida appassionante sia che si tratti delle grandi opere di architettura e pittura sia che ci si riferisca a una piccola creazione, come può essere un gioiello". Così Beppe Angiolini (nella foto), presidente onorario della Camera Nazionale Buyer della Moda e ambassador di Oroarezzo e direttore artistico del concorso Première che celebra l’eccellenza produttiva e creativa del Made in Italy nel settore orafo, argentiero e gioielliero. Quest’anno, in occasione della manifestazione di Ieg in programma ad Arezzo Fiere e Congressi dall’11 al 14 maggio, il concorso orafo si concentra sul tema "Amore e Bellezza". Spazio dunque alla creatività, mettendo al centro la bellezza e l’unicità dei materiali preziosi per raccontare il sentimento per eccellenza: l’amore. "Non solo cuori e lucchetti: l’amore è contemporaneamente catena e libertà, ali per volare e concretezza della costruzione di un futuro. L’importante è conservare la leggerezza dei sogni" conclude Angiolini. Première rappresenta un palcoscenico d’eccezione per le aziende espositrici di Oroarezzo.

"Con Oroarezzo i riflettori dei mercati mondiali dell’oreficeria si accendono sulla città e le sue eccellenze – afferma Matteo Farsura, global exhibition manager della Divisione Jewellery & Fashion di IEG – Una tradizione di indiscussa maestrìa orafa che, grazie all’azione corale di istituzioni locali e associazioni di categoria, offre ai buyer internazionali un’esperienza unica arricchita da un impareggiabile patrimonio artistico e culturale". Oroarezzo conferma il suo impegno per la formazione dei giovani talenti del settore orafo.